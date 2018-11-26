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Мусоровоз

В Ташкенте планируют чаще вывозить мусор

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Более половины объема твердых бытовых отходов в городе приходится на одно предприятие.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Парк "Махсустранса" пополнился на 182 единицы техники, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Новые мусоровозы, поливомоечные машины, контейнеровозы, бензовозы, ассенизационные автомобили, мусоровозы-бочковозы распределили между Ташкентом и Чирчиком. Ожидается, что график вывоза отходов станет более стабильным.

В столице "Махсустранс" вывозит 54% твердых бытовых отходов. Остальное — частные обслуживающие компании.

Парк техники Махсустранс
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Парк техники "Махсустранс"

Напомним, с 1 января 2019 года население Узбекистана будет обязано оплачивать сбор и вывоз твердых бытовых отходов ежемесячно не позднее 10 числа. Взысканием долгов займется Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.

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Теги:
Ташкент, мусор



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