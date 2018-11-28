11:21 28 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Сдача экзаменов в центре тестирования мигрантов

Узбекистан стал членом Международной организации по миграции

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
Получить короткую ссылку
7910

Республика стала 173-м членом организации после того, как совет Международной организации по миграции одобрил заявку Узбекистана на вступление.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистан вступил в Международную организацию по миграции (МОМ), став ее 173-м членом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый генеральный директор организации Антонио Виторино поприветствовал республику и отметил, что Узбекистан "представляет собой один из самых древних и наиболее благоприятных мировых торговых путей, который с незапамятных времен пересекали мигранты".

Иностранные рабочие у хостела
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Международная организация по миграции поможет узбекистанцам в РФ и Европе

Вопрос о членстве Узбекистана в МОМ был включен в повестку дня сессии совета по запросу правительства Узбекистана. Ведомство представлено на сессии заместителем министра занятости и трудовых отношений Баходиром Низомовым.

МОМ планирует открыть два представительства в Узбекистане - в Ташкенте и Термезе. Организация намерена оказать помощь гражданам Узбекистана при трудоустройстве в России и странах Европы.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана находятся более 2,6 миллиона человек, или почти 20% экономически активных граждан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Американца забыли пристегнуть к дельтаплану
Головокружительное видео: турист чудом выжил после полета на дельтаплане
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054