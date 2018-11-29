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Совместные учения узбекских и французских военнослужащих на полигоне Фориш в Узбекистане

Французские военные научили узбекских действовать в горах

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Тренинг прошел на горном полигоне Фориш в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Французские военные провели для узбекских коллег тренинг по боевым действиям в горах, сообщает пресс-служба посольства Франции.

Группа 27-го батальона горных стрелков в ноябре провела на полигоне Фориш тренинг по боевым действиям в горах для узбекских военных.

Узбекские участники тренинга получили возможность перенять опыт у этого элитного подразделения французской армии. Французские тренеры отметили высокий уровень подготовки узбекских военных, их энтузиазм и решимость во враждебной среде. 

Военнослужащие ВС Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
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В октябре этого года специалисты иностранного легиона Франции провели на полигоне Фориш тренинг для снайперов Вооруженных сил Узбекистана.

В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. В них были задействованы более 400 военнослужащих горно-стрелковой бригады Юго-Западного особого военного округа Минобороны Узбекистана и российского горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве.




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