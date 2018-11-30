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Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента

НАК снизила цены на перелеты из городов Узбекистана в Москву

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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19010

Дешевые билеты можно будет приобрести на рейсы с 29 ноября 2018 года по 15 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Uzbekistan Airways снизила стоимость авиабилетов из городов Узбекистана в Москву.

Согласно информации на официальном сайте перевозчика, на рейсах, выполняемых с 29 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, минимальная стоимость перелета составит от 100 евро в одну сторону и от 175 евро в обе стороны.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На новогодние каникулы со скидкой: Uzairways предлагает бонусы

Ранее "Узбекистон хаво йуллари" сообщила о предоставлении пассажирам новогодних скидок. В период с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года на всех внутриреспубликанских рейсах будут действовать скидки от 30%.

Отметим, что власти Узбекистана всерьез занялись развитием туристического бизнеса в стране.

Так, планируется довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год до 2025 года. Для достижения этой впечатляющей цифры планируется провести масштабную реформу – начиная от ликвидации монополии национальной авиакомпании и заканчивая масштабными изменениями законов.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Москва, Россия



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