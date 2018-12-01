В Ташкенте появится Университет Аджу, студентам помогут оплачивать учебу

Набор первых студентов пройдет в 2019 году по трем направлениям бакалавриата – "Архитектура", "Электротехника" и "Строительный инжиниринг".

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Ташкенте в 201 9 году откроют новый южнокорейский Университет Аджу, сообщается в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Первых студентов примут на три направления подготовки – "Электротехника", "Архитектура" и "Строительный инжиниринг", а с 2020-2021 года университет получит право открывать новые факультеты, в том числе и медицинский.

© Sputnik / Александр Кряжев В Ташкенте могут открыть филиал мединститута Южной Кореи

В университете планируется применять финансовую поддержку студентов – они будут оплачивать учебу только частично, остальное будет компенсироваться за счет Государственного бюджета.

Выпускников, воспользовавшихся этим правом, после окончания обязуют не менее трех лет отработать по распределению в организациях республики.

Также в ближайшее время в Банковско-финансовой академии Узбекистана могут открыть Высшую школу экономики и бизнеса Университета Аджу, там будут готовить управленческие кадры.

Университет Аджу был открыт в Южной Корее в 1973 году, сегодня учебное заведение готовит специалистов широкого профиля в таких областях, как медицина, информационные технологии, юриспруденция, естественные и гуманитарные науки.