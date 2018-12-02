Егор Крид споет для жителей Ташкента

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. В столице Узбекистана во Дворце "Дружба народов" 2 февраля выступит с концертом российский певец Егор Крид, передает Afisha.uz.

Для того, чтобы увидеть выступление звезды, поклонникам придется заплатить за билеты от 100 000 до 1 000 000 сумов.

На этой неделе в Ташкент приезжал известный рэп-исполнитель Тимати. После концерта в Узбекистане певец выложил в своем аккаунте в Instagram ролик, в котором продемонстрировал кадры выступления. Рэпер зарядил энергией весь зал - зрители подпевали ему, поднимали руки в такт песен и отвечали на реплики Тимати.