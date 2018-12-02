Почему сухофрукты из Узбекистана попали под карантин в России

В Россельхознадзоре объяснили, почему у пассажиров из Узбекистана изымают сухофрукты из ручной клади и багажа.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik, Мария Науменко. В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с запретом на ввоз в РФ узбекских сухофруктов в багаже и ручной клади.

Напомним, временный запрет был введен в 2012 году из-за систематических случаев нарушений российских фитосанитарных требований. Подобный запрет распространяется также на продукцию из Азербайджана и Таджикистана.

На этой неделе в МИД Узбекистана подтвердили имеющиеся ограничения на ввоз растительной продукции из республики в Россию.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Россельхознадзоре, в яблоках, фасоли, горохе и сухофруктах, привезенных из Узбекистана, специалисты неоднократно выявляли восточную плодожорку, табачную белокрылку и других паразитов.

Согласно статистике надзорной службы, за прошедший период 2018 года инспекторы зафиксировали 134 случая попытки ввоза карантинных объектов в растительной продукции. За 2017 год таких случаев насчитывается 190.

По вышеуказанным причинам рассмотрение вопроса о легитимации ввоза на территорию России подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Узбекистана, не предоставляется возможным, отметили в Россельхознадзоре.