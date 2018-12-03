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Шахло Ахмедова

Запрещенный в Узбекистане клип Шахло Ахмедовой транслируют на российском ТВ

© Узбекконцерт
Общество
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Ранее узбекскую певицу временно лишили лицензии в родной стране.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Запрещенный в Узбекистане музыкальный клип Шахло Ахмедовой "Летние дожди" транслирует российский телеканал RU.TV.

Клип показывают в эфире в рамках проекта "Давай попробуем!", где телеканал поддерживает молодых артистов. Чем больше голосов интернет-пользователей набирает клип, тем чаще его демонстрируют по телевизору.

Шахло Ахмедова в недоумении от решения "Узбекконцерта", фанаты — тоже

В ноябре стало известно, что в Узбекистане Шахло Ахмедовой приостановили лицензию из-за клипа "Летние дожди". В "Узбекконцерте" посчитали, что в клипе имеются движения, не соответствующие национальному менталитету и восточной культуре.

Теги:
Россия, Узбекистан, певица



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