Атомное будущее: как Россия готовит Узбекистану кадры для АЭС

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Студенты из Узбекистана в этом году начали обучаться в российской кузнице кадров для атомной отрасли – Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве.
Рядом с историей
НИЯУ МИФИ расположен недалеко от центра российской столицы рядом с парком "Коломенское". Дорога от метро до учебных корпусов как раз проходит через этот парк и каждое утро студенты могут видеть восстановленный дворец царя Алексея Михайловича – огромный деревянный терем, который как будто сошел со страниц учебника истории.
Сам МИФИ появился по историческим меркам не так давно – чуть больше семидесяти лет назад, но за прошедшее время успел разрастись от института боеприпасов до национального исследовательского университета, в распоряжении которого есть даже собственный ядерный реактор.
Три этапа и жесткий отбор: как поступить в МИФИ
Поступить в МИФИ российским школьникам непросто – конкурс на одно место доходит до десяти человек. Отбор среди узбекистанских студентов, который проводили в республике в несколько этапов, был и того жестче — несколько десятков человек на одно вакантное место.
Набирали желающих сразу на программы обучения в бакалавриате и магистратуре.
Между тем отбор магистрантов, по словам Сардора Адизова и Вохида Кудратова, начался еще весной под патронатом Академии наук Узбекистана, а потом были вступительные испытания со стороны МИФИ. Всего же ребятам пришлось преодолеть три этапа, чтобы получить заветный студенческий билет российского вуза.
"Экзамены проводились строго, как принято в МИФИ. Первый письменно, второй — устно", — рассказал магистрант первого курса Вохид Кудратов.
Учеба в России и перспективы на родине
Стартовый семестр прошел тяжело, но интересно, поделились впечатлениями студенты.
"У меня будет первая сессия в жизни, волнуемся конечно, но готовимся. Пока еще не почувствовали что это. Знаний, что мы получили в Узбекистане, нам пока хватает, и поэтому в плане учебы трудностей не так много", — рассказала Насиба.
Времени на хобби и развлечения практически не остается, в день в среднем у бакалавров шесть пар, первое занятие начинается в 8.30.
"У нас очень хорошие учителя здесь и много дополнительных занятий, МИФИ в этом плане всесторонне помогает первокурсникам. Например, после пар вчера у нас были дополнительные занятия по химии, а ведет их доктор наук и, несмотря на научный авторитет, учит нас азам этого предмета", — призналась Насиба.
До главной достопримечательности МИФИ – атомного реактора – ребята пока не добрались.
"Право попасть в тот корпус надо еще заслужить", — объяснили они.
Первые месяцы учебы пролетели очень быстро, говорит Вохид. В отличие от бакалавров, у магистров сессия уже прошла, так что им сейчас живется легче.
"Не чувствуешь тут, как время летит. Научная атмосфера в МИФИ, конечно, подталкивает продолжить занятия наукой, но перед этим нужно набраться, опыта в атомной отрасли, увидеть своими глазами все", — отметил он.
А вот первокурсник магистратуры Сардор Адизов уже твердо решил для себя, что после магистратуры будет поступать в аспирантуру, а затем мечтает работать в филиале МИФИ в Ташкенте, который планируется открыть в ближайшее время.
Вопрос о подписании трудовых контрактов с УзАтомом, замечают студенты, еще только прорабатывается, предварительные договоренности есть лишь на словах — руководство госкомпании регулярно общается и встречается со своими студентами.
"Сейчас идет разработка контракта, в ближайшее время подпишем все бумаги", — резюмировал Вохид.
В любом случае уверенность в будущем у всех студентов из Узбекистана есть – потребности республики в электроэнергии растут, и строящаяся АЭС — это наиболее эффективный способ обеспечить ее выработку в нужных объемах, а это значит, что и работы впереди много.
Помимо самой станции, в республике начата масштабная работа по подготовке соответствующих кадров. В частности, специалистов этой сферы будут готовить в узбекском филиале НИЯУ МИФИ, который планируется открыть в стране в ближайшие годы.