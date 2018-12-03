Атомное будущее: как Россия готовит Узбекистану кадры для АЭС

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с узбекскими студентами Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве, чтобы узнать их впечатления от учебы в России и планы на будущее.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Студенты из Узбекистана в этом году начали обучаться в российской кузнице кадров для атомной отрасли – Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве.

Рядом с историей

НИЯУ МИФИ расположен недалеко от центра российской столицы рядом с парком "Коломенское". Дорога от метро до учебных корпусов как раз проходит через этот парк и каждое утро студенты могут видеть восстановленный дворец царя Алексея Михайловича – огромный деревянный терем, который как будто сошел со страниц учебника истории.

Сам МИФИ появился по историческим меркам не так давно – чуть больше семидесяти лет назад, но за прошедшее время успел разрастись от института боеприпасов до национального исследовательского университета, в распоряжении которого есть даже собственный ядерный реактор.

Sputnik Вохид Кудратов, Насиба Нуржанова и Сардор Адизов -студенты МИФИ из Узбекистана

Три этапа и жесткий отбор: как поступить в МИФИ

Поступить в МИФИ российским школьникам непросто – конкурс на одно место доходит до десяти человек. Отбор среди узбекистанских студентов, который проводили в республике в несколько этапов, был и того жестче — несколько десятков человек на одно вакантное место.

Набирали желающих сразу на программы обучения в бакалавриате и магистратуре.

© Sputnik / Евгений Биятов Российский МИФИ принял первых студентов из Узбекистана

Как рассказала студентка первого курса бакалавриата Насиба Нуржанова, экзамены принимала выездная комиссия НИЯУ МИФИ, а сами тестовые испытания проходили в формате ЕГЭ.

Между тем отбор магистрантов, по словам Сардора Адизова и Вохида Кудратова, начался еще весной под патронатом Академии наук Узбекистана, а потом были вступительные испытания со стороны МИФИ. Всего же ребятам пришлось преодолеть три этапа, чтобы получить заветный студенческий билет российского вуза.

Sputnik Вохид Кудратов и Сардор Адизов - студенты МИФИ из Узбекистана

"Экзамены проводились строго, как принято в МИФИ. Первый письменно, второй — устно", — рассказал магистрант первого курса Вохид Кудратов.

Учеба в России и перспективы на родине

Стартовый семестр прошел тяжело, но интересно, поделились впечатлениями студенты.

"У меня будет первая сессия в жизни, волнуемся конечно, но готовимся. Пока еще не почувствовали что это. Знаний, что мы получили в Узбекистане, нам пока хватает, и поэтому в плане учебы трудностей не так много", — рассказала Насиба.

Времени на хобби и развлечения практически не остается, в день в среднем у бакалавров шесть пар, первое занятие начинается в 8.30.

Sputnik Насиба Нуржанова - студентка МИФИ из Узбекистана

"У нас очень хорошие учителя здесь и много дополнительных занятий, МИФИ в этом плане всесторонне помогает первокурсникам. Например, после пар вчера у нас были дополнительные занятия по химии, а ведет их доктор наук и, несмотря на научный авторитет, учит нас азам этого предмета", — призналась Насиба.

До главной достопримечательности МИФИ – атомного реактора – ребята пока не добрались.

"Право попасть в тот корпус надо еще заслужить", — объяснили они.

Sputnik Вохид Кудратов - студент МИФИ из Узбекистана

Первые месяцы учебы пролетели очень быстро, говорит Вохид. В отличие от бакалавров, у магистров сессия уже прошла, так что им сейчас живется легче.

"Не чувствуешь тут, как время летит. Научная атмосфера в МИФИ, конечно, подталкивает продолжить занятия наукой, но перед этим нужно набраться, опыта в атомной отрасли, увидеть своими глазами все", — отметил он.

А вот первокурсник магистратуры Сардор Адизов уже твердо решил для себя, что после магистратуры будет поступать в аспирантуру, а затем мечтает работать в филиале МИФИ в Ташкенте, который планируется открыть в ближайшее время.

Sputnik Сардор Адизов - студент МИФИ из Узбекистана

Вопрос о подписании трудовых контрактов с УзАтомом, замечают студенты, еще только прорабатывается, предварительные договоренности есть лишь на словах — руководство госкомпании регулярно общается и встречается со своими студентами.

"Сейчас идет разработка контракта, в ближайшее время подпишем все бумаги", — резюмировал Вохид.

В любом случае уверенность в будущем у всех студентов из Узбекистана есть – потребности республики в электроэнергии растут, и строящаяся АЭС — это наиболее эффективный способ обеспечить ее выработку в нужных объемах, а это значит, что и работы впереди много.

© Sputnik / Евгений Одиноков "Росатом" поможет готовить кадры для первой АЭС в Узбекистане

Первую в Узбекистане атомную электростанцию будет строить Госкорпорация "Росатом" при содействии узбекистанских коллег. Проект планируется реализовать до 2028 года. АЭС будет иметь два блока суммарной мощностью до 2,4 ГВт, что позволит не только обеспечить значительную часть страны дешевой электроэнергией, но и экспортировать часть электричества в соседние страны.

Помимо самой станции, в республике начата масштабная работа по подготовке соответствующих кадров. В частности, специалистов этой сферы будут готовить в узбекском филиале НИЯУ МИФИ, который планируется открыть в стране в ближайшие годы.