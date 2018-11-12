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Проект АЭС

Строительство АЭС в Узбекистане может стартовать в 2020 году

Пресс-служба Агентства "Узатом"
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (27)
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Сейчас ведутся исследовательские работы на пяти потенциальных площадках, которые расположены на границе Джизакской и Навоийской областей республики.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Работы по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане могут начаться в 2020 году, заявил в понедельник генеральный директор республиканского Агентства по развитию атомной энергетики ("Узатом") Журабек Мирзамахмудов.

В начале сентября главы правительств России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября.

"В 2020 году планируем залить первый бетон (на площадке. – Ред.)", - сказал Мирзамахмудов в интервью правительственной газете "Правда Востока".

Агентство УЗАТОМ изучает опыт Японии
© Новости Узбекистана
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Он отметил, что в настоящий момент ведутся исследовательские работы на пяти потенциальных площадках, которые расположены на границе Джизакской и Навоийской областей страны. Глава "Узавтома" сообщил, что на каждой из изучаемых площадок установят метеостанции, проведут геологические испытания, проверят почву, плотность грунта, уровень подземных вод.

"Как только выбор остановится на одной местности, проведем общественные слушания, чтобы узнать мнение граждан, общественности, МАГАТЭ, после чего будет составлено заключение для получения лицензии на площадку, строительство и эксплуатацию АЭС", - добавил Мирзамахмудов.

Стоимость проекта составит около 11 миллиардов долларов, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 18-19 октября заявил, что при строительстве первой в республике АЭС будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале октября назвал строительство АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (27)

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Теги:
АЭС, Узбекистан



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