Лола Юлдашева публично рассказала о своих вредных привычках

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева рассказала на личной странице в Instagram о своих вредных привычках.

Звезда призналась перед поклонниками, что не отличается пунктуальностью и часто опаздывает куда-либо, так как любит откладывать дела на потом.

Кроме того, знаменитость не ограничивает себя в употреблении кофе и может выпить за день две чашки этого напитка.

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Также артистка постоянно забывает вытащить мокрые вещи из стиральной машины, а затем запускает режим стирки повторно.

Еще Лола Юлдашева закрывается в уборной, чтобы никто из членов семьи не отвлекал ее от социальных сетей.