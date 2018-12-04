Лола Юлдашева публично рассказала о своих вредных привычках

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева рассказала на личной странице в Instagram о своих вредных привычках.
Звезда призналась перед поклонниками, что не отличается пунктуальностью и часто опаздывает куда-либо, так как любит откладывать дела на потом.
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✔Я все откладываю на последний момент ______ ✔ Я оставляю постиранное белье в стиральной машинке, потому что забываю или просто лень повесить. А потом запускаю стиральную машину заново. ______ ✔Я часто опаздываю, потому что откладываю все на последний момент🙈 _____ ✔ У меня постоянно садится батарейка на телефоне _____ ✔ Я пью две чашки кофе в день☕ _____ ✔ Я не могу концентрироваться на нескольких вещах одновременно _____ ✔ Громко смеюсь! _____ ✔Выдергиваю нарощенные ресницы🙊🙈 _____ ✔Я не очень внимательна к своим родным...как мне кажется...как мне хотелось бы... _____ ✔ И самое главное- я закрываюсь в уборной( на нашем с вами языке-это просто туалет)🙈🙊 , для того чтобы спокойно посидеть в инстаграм , когда никто из членов семьи меня не отвлекает😂😅 _________ Я это всё озвучила?😱 Что-нибудь совпало друзья? И какие у вас вредные привычки?😈
Кроме того, знаменитость не ограничивает себя в употреблении кофе и может выпить за день две чашки этого напитка.
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Также артистка постоянно забывает вытащить мокрые вещи из стиральной машины, а затем запускает режим стирки повторно.
Еще Лола Юлдашева закрывается в уборной, чтобы никто из членов семьи не отвлекал ее от социальных сетей.