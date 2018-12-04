Риштон и азербайджанский город Исмоил стали побратимами

Меморандум администрации подписали 3 декабря, они намерены в ближайшее время провести международный фестиваль керамики и организовать в Узбекистан визит азербайджанских ремесленников.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекистанский город Риштон в Ферганской области и азербайджанский Исмоил стали побратимами, сообщает хокимият Риштона.

Переговоры с хокимом Шухратом Ганиевым проводила делегация Азербайджана, стороны намерены в ближайшее время провести фестиваль "Адрас", международный фестиваль керамики и визит азербайджанских ремесленников в Узбекистан.

Хокимият города Риштан Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами

Кроме того, планируется запустить совместное предприятие инвесторов и развивать сотрудничество в сфере образования и искусства.

"Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Ризаев Хусейн Рзагулу оглы и первый заместитель хокима Исмаилли Агаев Равшан Рахиб оглу", - уточняется в сообщении.

Хокимият города Риштан Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами

Также Риштанский район ведет переговоры о партнерстве с японскими городом Томиока, турецкой Кутахьей и Могилевской областью Республики Беларусь.