19:49 04 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами

Риштон и азербайджанский город Исмоил стали побратимами

Хокимият города Риштан
Общество
Получить короткую ссылку
1410

Меморандум администрации подписали 3 декабря, они намерены в ближайшее время провести международный фестиваль керамики и организовать в Узбекистан визит азербайджанских ремесленников.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекистанский город Риштон в Ферганской области и азербайджанский Исмоил стали побратимами, сообщает хокимият Риштона.

Переговоры с хокимом Шухратом Ганиевым проводила делегация Азербайджана, стороны намерены в ближайшее время провести фестиваль "Адрас", международный фестиваль керамики и визит азербайджанских ремесленников в Узбекистан.

Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами
Хокимият города Риштан
Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами

Кроме того, планируется запустить совместное предприятие инвесторов и развивать сотрудничество в сфере образования и искусства.

"Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Ризаев Хусейн Рзагулу оглы и первый заместитель хокима Исмаилли Агаев Равшан Рахиб оглу", - уточняется в сообщении.

Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами
Хокимият города Риштан
Участники меморандума по которому Риштан и Исмоили стали городами-побратимами

Также Риштанский район ведет переговоры о партнерстве с японскими городом Томиока, турецкой Кутахьей и Могилевской областью Республики Беларусь.

 

Теги:
меморандум, Азербайджан, Ферганская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
В Африке провели конкурс красоты среди альбиносов
Против насилия и убийств: в Африке провели конкурс красоты среди альбиносов
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054