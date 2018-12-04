Риштон и азербайджанский город Исмоил стали побратимами

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Узбекистанский город Риштон в Ферганской области и азербайджанский Исмоил стали побратимами, сообщает хокимият Риштона.
Переговоры с хокимом Шухратом Ганиевым проводила делегация Азербайджана, стороны намерены в ближайшее время провести фестиваль "Адрас", международный фестиваль керамики и визит азербайджанских ремесленников в Узбекистан.
Кроме того, планируется запустить совместное предприятие инвесторов и развивать сотрудничество в сфере образования и искусства.
"Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Ризаев Хусейн Рзагулу оглы и первый заместитель хокима Исмаилли Агаев Равшан Рахиб оглу", - уточняется в сообщении.
Также Риштанский район ведет переговоры о партнерстве с японскими городом Томиока, турецкой Кутахьей и Могилевской областью Республики Беларусь.