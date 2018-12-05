Шелк и мода: в Узбекистане запустят национальный бренд Uz-Silk

На территории объектов культурного наследия откроют магазины шелковых тканей и продуктов, ежегодно будут проводить международный форум.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Узбекистане в 2019 году запустят национальный бренд шелковой продукции Uz-Silk, сообщается в постановлении президента "О дополнительных мерах по поддержке ускоренного развития шелковой отрасли в республике".

На территории наиболее популярных среди туристов объектов культурного наследия планируется открыть выставочно-торговые ряды, магазины шелковых тканей и готовой продукции, а также проводить показы мод.

Со следующего года также начнут проводить Международный форум по шелководству и международную выставку "Шелк и мода".

"Освободить организации, входящие в состав ассоциации "Узбекипаксаноат", сроком до 1 января 2023 года от уплаты налога на имущество и земельного налога с целевым направлением высвобождаемых средств на модернизацию производства, в том числе на приобретение технологического оборудования", - уточняется в документе.

Кроме того, работников шелковой отрасли начнут принимать на учебу в вузы на платно-контрактной основе без тестовых испытаний.