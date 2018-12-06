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Начальник столичного Управления миграции и оформления гражданства подполковник Кудрат Юлдашев рассказал о новом загранпаспорте

Каким будет новый заграничный паспорт в Узбекистане

Podrobno.uz
Общество
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Новый документ можно будет получить с 1 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Новый заграничный паспорт — документ бордового цвета из 48 листов — украсят изображения исторических достопримечательностей Узбекистана. Также при оформлении используют водяные знаки, восьмиугольную пентаграмму, цветопеременную краску, муаровый эффект, металлизированную защитную нить, ламинированную пленку. В документ будет встроен электронный чип. В Ташкенте для выдачи новых загранпаспортов планируется установить 12 новых станций сбора биометрической информации, сообщил начальник Управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана подполковник Кудрат Юлдашев. Ожидается, что каждая из них сможет обслуживать по 180-200 человек в день, пишет Podrobno.uz. Сейчас в Ташкенте работают 20 таких станций.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
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Для нетранспортабельных лиц организуют специальную станцию сбора, которая будет выезжать по месту жительства граждан. В будущем собирать информацию планируется с помощью планшетов со специальным приложением.

Чтобы получить новый документ, гражданам необходимо будет обратиться в органы МВД по месту жительства, сдать анкету-заявление, фотографию, копию паспорта и справку из военкомата (для военнообязанных).

Размер госпошлины составит до 150% от минимальной зарплаты. Документ будет готов спустя 10 дней.

Несовершеннолетние смогут пересекать границу с новым паспортом в течение 5 лет, лица старше 16 лет — 10 лет.

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Sputnik Узбекистан проводил опрос, поддерживают ли жители республики отмену стикеров и введение загранпаспортов. Почти 56% участников голосования одобрили инициативу руководства страны, отметив, что новшество существенно упростит выезд за рубеж. Более 20% опрошенных назвали действующую в Узбекистане систему удобной и эффективной, предложив лишь упростить и ускорить процесс получения стикера. Около 15% посчитали, что ситуация не изменится и все равно на оформление потребуется время и деньги.

Теги:
Узбекистан, документы



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