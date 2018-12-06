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Водохранилище в Узбекистане

В восьми областях Узбекистана водохранилища откроют для отдыха

© Flickr / t_y_l
Общество
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Власти страны намерены развивать экотуризм, речь идет об Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане открывают водохранилища для организации экотуризма, сообщает Государственный комитет республики.

Речь идет о зонах отдыха в Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Андижанской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областях. Всего планируется организация 18 зон отдыха на воде.

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В соответствии с положением, юридические и физические лица смогут получить участки в долгосрочную аренду через электронный аукцион.

В 2018 году Узбекистан начал переговоры с Францией о благоустройстве самой известной свободной туристической зоны – Чарвакского водохранилища, которое расположено в северной части Ташкентской области.

В ноябре иностранные специалисты приступили к предварительным исследованиям района. Они намерены предложить различные модели городского планирования, рассчитать уровень и стоимость инфраструктуры.

Теги:
Узбекистан, Туризм, Чарвакское водохранилище



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