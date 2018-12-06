Узбекские офицеры начали учить французский язык

По окончании шестимесячных курсов 10 офицеров смогут сдать военный экзамен и получить диплом, признаваемый Министерством Вооруженных Сил Франции.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Офицеры Министерства обороны Узбекистана будут изучать французский язык на специальных курсах, сообщает посольство Франции в Ташкенте.

В запуске курсов приняла участие миссия французского дипломатического ведомства.

Учить язык начали 10 узбекских офицеров. Они пройдут интенсивные курсы в течение шести месяцев, по окончании которых смогут сдать военный экзамен по французскому языку и получить диплом, признаваемый Министерством Вооруженных Сил Франции.

Напомним, ранее французские военные проводили для узбекских коллег тренинг по боевым действиям в горах, а также тренинг для снайперов на полигоне Фориш.