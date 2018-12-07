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Низкопольный автобус большой вместимости MAN

В Ташкент прибыло 45 новых автобусов: чем они удивят пассажиров

Фото: пресс-служба компании MAN
Общество
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Очередная партия автобусов, предназначенная для автопарков компании "Тошшахартрансхизмат", уже прибыла в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В четверг, 6 декабря, столичный автопарк пополнился новыми пассажирскими автобусами.

Как сообщает Газета.UZ со ссылкой на данные компании "Тошшахартрансхизмат", в узбекскую столицу с Самаркандского завода доставлены 30 пассажирских автобусов MAN и 15 автобусов SAZ LE60.

Автобусы MAN на сжатом газе производства СП MAN Auto-Uzbekistan отличаются большой вместимостью, автобусы SAZ LE60 – средней вместимости.

Кондиционированные автобусы в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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На борту каждой машины установлены кондиционеры. Отмечается, что автобусы MAN с кондиционерами появятся в столице впервые.

Напомним, в ноябре этого года в Ташкенте уже начали курсировать новые рейсовые автобусы Isuzu SAZ LE-60. Новые машины были запущены в целях оптимизации движения общественного транспорта и создания комфортных условий для пассажиров.

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Ранее сообщалось об идее властей Ташкента внедрить в общественном транспорте оплату проезда по корейской системе – она позволит не использовать при поездках в автобусе, метро и такси наличные деньги. В столице могут создать точки пополнения карт многофункционального использования и центры обработки информации.

Теги:
общественный транспорт, автобусы, Ташкент



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