Аналог Avito для авто: в Узбекистане запустили новый онлайн-сервис

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Узбекистане заработал новый сервис Avtoelon.uz, его представила в Ташкенте казахстанская компания Kolesa Group.

Эта площадка призвана облегчить взаимодействие между продавцами и покупателями в продаже автомобилей, спецтехники и запчастей. Также все желающие смогут скачать мобильные приложения для Android и iOS.

Акцент сделан на частных лицах – тех, кто хочет продать или купить машину. Связаться с другой стороной можно в специальном чате или по указанным телефонам. Для предложений автосалонов разработан специальный раздел.

По словам руководителя Kolesa Group Николая Бабешкина, компания заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном, так как сегодня на рынке развивается электронная коммерция. Впереди еще много совместных проектов.