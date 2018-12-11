ЮНИСЕФ: дети-мигранты могут многому нас научить

Многие молодые люди из-за вынужденного переселения потеряли год или несколько лет обучения в школе, а также не получали медицинскую помощь, когда она была необходима.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Большинство молодых мигрантов вынуждены покидать свои страны из-за вооруженных конфликтов, более 40% сделали это в одиночку. Таковы данные опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором приняли участие около четырех тысяч беженцев и мигрантов в возрасте от 14 до 24 лет. Почти 90% из них — уроженцы Африки, Азии или Европы.

"В то время как политики выясняют отношения по поводу миграции, 4 тысячи детей и молодых людей, покинувших свои дома, говорят нам, что им нужна дополнительная поддержка", — заявил Лоуренс Чанди, директор Отдела данных, исследований и политики ЮНИСЕФ.

По его словам, общество должно больше общаться с теми, чьи жизни и судьбы находятся в подвешенном состоянии.

"Как показывает данный опрос, дети, покинувшие свои родные места, могут многому нас научить относительно своих потребностей и незащищенности, если мы хотим их услышать", — сказал Чанди.

Он отметил, что миграция — явление неизбежное, но юные беженцы и мигранты не должны сталкиваться с опасностями и дискриминацией.

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"Государства имеют возможность сделать миграцию безопасной", — подчеркнул Лоуренс Чанди.

ЮНИСЕФ опубликовал результаты опроса за несколько дней до начала межправительственной конференции "Глобальный договор по миграции". Накануне в Мараккеше (Марокко) большинство участников конференции приняли глобальный договор "о безопасной, упорядоченной и законной миграции". Генассамблея ООН должна официально утвердить документ в январе следующего года.

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