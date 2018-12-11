На Земле ждут мощный звездопад

В середине декабря, согласно расчетам ученых, мимо нашей планеты может пролететь комета Виртанена.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В середине декабря могут произойти два редких астрономических события – крупный звездопад и приближение к Земле кометы Виртанены, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Комета приблизится к нашей планете всего на 11,5 миллиона километров, по космическим меркам это расстояние – микроскопическое.

Яркость Виртанены составит примерно 3-4 звездных величины, она отличается красивым бледно-зеленым свечением. На фоне звезд комета будет двигаться довольно быстро, пройдет путь, равный диаметру Луны.

© Sputnik / Владимир Астапкович Сотни падающих звезд можно будет наблюдать ночью 11 и 12 августа

В августе жители Узбекистана могли наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений – метеорный поток Персеиды. Он появляется ежегодно, когда в конце лета Земля проходит через шлейф полевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля.