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Кофе в одной из кофеин Нижнего Новгорода.

Исследование: почему полезно пить кофе

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Напиток может замедлить или вовсе остановить прогрессирование заболеваний мозга.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Американские ученые заявили, что жирнокислотное производное серотонина — эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) в сочетании с кофеином может помочь в борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщается на портале MedicalXpress. EHT содержится во внешней оболочке кофейных бобов.

Примечательно, что только сочетание этих веществ способно предотвратить накопление в мозге опасных белков. По отдельности они не оказывают положительного влияния на борьбу с этими недугами.

Чашка кофе
CC0 / pixabay
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В будущем специалисты собираются определить правильное соотношение EHT и кофеина, необходимое для терапевтического эффекта. Производное серотонина содержится в разных типах кофе, но не в одинаковых количествах.

"Важно определить нужное количество и соотношение, чтобы люди не злоупотребляли кофеином, ведь это влечет за собой негативные последствия для здоровья", — подчеркнула ведущий автор исследования Марал Мурадян.

Ранее эксперты рассказали, что беременным лучше отказаться от кофе. По данным ирландских ученых, кофеин влияет на размер плода.

Теги:
ученые, кофе



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