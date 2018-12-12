Исследование: почему полезно пить кофе

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Американские ученые заявили, что жирнокислотное производное серотонина — эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) в сочетании с кофеином может помочь в борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщается на портале MedicalXpress. EHT содержится во внешней оболочке кофейных бобов.

Примечательно, что только сочетание этих веществ способно предотвратить накопление в мозге опасных белков. По отдельности они не оказывают положительного влияния на борьбу с этими недугами.

В будущем специалисты собираются определить правильное соотношение EHT и кофеина, необходимое для терапевтического эффекта. Производное серотонина содержится в разных типах кофе, но не в одинаковых количествах.

"Важно определить нужное количество и соотношение, чтобы люди не злоупотребляли кофеином, ведь это влечет за собой негативные последствия для здоровья", — подчеркнула ведущий автор исследования Марал Мурадян.

Ранее эксперты рассказали, что беременным лучше отказаться от кофе. По данным ирландских ученых, кофеин влияет на размер плода.