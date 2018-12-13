Генассамблея ООН приняла резолюцию Узбекистана о просвещении

Государства-члены Организации Объединенных Наций единогласно поддержали документ, призывающий к защите и поощрению свободы мысли, совести и религии.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН приняла специальную резолюцию "Просвещение и религиозная толерантность", разработанную Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"Принятие резолюции явилось практической реализацией инициативы президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, выдвинутой на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке", — отметили в пресс-службе.

Во время выступления президент республики заявил, что основная цель резолюции заключается в обеспечении всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. Документ призван "содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации".

Соавторами резолюции стали более 50 стран, среди которых Азербайджан, Алжир, Беларусь, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты.

© AFP 2018 / HAZEM BADER ООН считает региональную политику Узбекистана мировым стандартом

"В принятой по инициативе Узбекистана резолюции подчеркивается важная роль продвижения просвещения, мира, прав человека, терпимости и дружбы, а также признается важность интеграции, взаимоуважения, защиты прав человека, терпимости и взаимопонимания во имя укрепления безопасности и мира на планете, — говорится в сообщении пресс-службы. — В документе приветствуются все международные, региональные и национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении отдельных лиц на основе религии или убеждений".

Экс-генсек ООН в Ташкенте: о чем говорили Мирзиёев и Пан Ги Мун >>>

Резолюция призывает государства-члены ООН к защите и поощрению свободы мысли, совести и религии. В этой связи предлагается, в частности, поддерживать миротворческую и научно-исследовательскую деятельность.

Одновременно рекомендуется распространять в СМИ разного уровня и интернете просветительскую информацию о толерантности.

В министерстве считают, что единогласное принятие документа — показатель полной поддержки стратегии президента Узбекистана, направленной на укрепление взаимоуважения между разными национальностями и конфессиями.