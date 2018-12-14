В Узбекистане ввели более суровое наказание за проституцию

Ранее наказание за занятие проституцией девушки выплачивали незначительный штраф и продолжали заниматься незаконным промыслом. Теперь власти ужесточили наказание.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличиваются штрафы за занятие проституцией, сообщает Telegram-канал Минюста республики.

Сенаторы одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка", согласно которому усиливается ответственность за этот вид деятельности.

Теперь "ночные бабочки" могут получить 15 суток административного ареста.

Согласно документу, штраф увеличен и составляет теперь от 3 до 7 МРЗП (ранее штраф равнялся от 1 до 3 МРЗП).

За повторное совершение правонарушения в течение года штраф составит уже от 7 до 10 МРЗП или до 15 суток административного ареста (ранее штраф составлял от 3 до 5 МРЗП).

Для вступления в силу закона его должен подписать президент.

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