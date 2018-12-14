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Девушка легкого поведения и ее клиент

В Узбекистане ввели более суровое наказание за проституцию

© AFP 2018 /
Общество
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Ранее наказание за занятие проституцией девушки выплачивали незначительный штраф и продолжали заниматься незаконным промыслом. Теперь власти ужесточили наказание.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане увеличиваются штрафы за занятие проституцией, сообщает Telegram-канал Минюста республики.

Сенаторы одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка", согласно которому усиливается ответственность за этот вид деятельности.

Женские ноги
© Foto: pixabay.com
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Теперь "ночные бабочки" могут получить 15 суток административного ареста.

Согласно документу, штраф увеличен и составляет теперь от 3 до 7 МРЗП (ранее штраф равнялся от 1 до 3 МРЗП).

За повторное совершение правонарушения в течение года штраф составит уже от  7 до 10 МРЗП или до 15 суток административного ареста (ранее штраф составлял от 3 до 5 МРЗП).

Для вступления в силу закона его должен подписать президент.

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Теги:
правонарушение, закон, Проституция, Узбекистан



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