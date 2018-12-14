Ученые: миру грозит нехватка питьевой воды

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили, что глобальное потепление может стать причиной нехватки пресной воды. Результаты исследования опубликованы на портале Phys.org.
Как объяснил профессор Ашиш Шарма, избыток влаги не попадает в реки, его впитывает сухой грунт, теряющий влажность из-за повышающейся температуры воздуха. В почве остаются примерно 64% осадков.
Высыхание речных стоков может привести к неурожаям и проблемам с водоснабжением. Избыток влаги, в свою очередь, становится причиной наводнений и мешает пополнению запасов пресной воды.