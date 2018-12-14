Ученые: миру грозит нехватка питьевой воды

Эксперты использовали данные метеостанций и контрольных пунктов, следящих за состоянием рек в 160 странах мира.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили, что глобальное потепление может стать причиной нехватки пресной воды. Результаты исследования опубликованы на портале Phys.org.

FRANCK FIFE / AFP Врачи предупреждают: пить много воды вредно

Специалисты проанализировали данные 43 тысяч метеостанций и 5,3 тысячи контрольных пунктов, следящих за состоянием рек в 160 странах мира. Они выяснили, что из-за изменения климата осадки становятся интенсивнее, но уровень воды в реках все равно снижается.

Как объяснил профессор Ашиш Шарма, избыток влаги не попадает в реки, его впитывает сухой грунт, теряющий влажность из-за повышающейся температуры воздуха. В почве остаются примерно 64% осадков.

Высыхание речных стоков может привести к неурожаям и проблемам с водоснабжением. Избыток влаги, в свою очередь, становится причиной наводнений и мешает пополнению запасов пресной воды.