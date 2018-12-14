Глава МОТ: трудовое законодательство Узбекистана стремится к мировым нормам

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером, сообщили в пресс-службе главы государства. Мероприятие состоялось в международном аэропорту "Ташкент".

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане ценят плодотворное сотрудничество с организацией, которая уже сто лет способствует продвижению социальной справедливости и обеспечению прав трудящихся в мире.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с гендиректором МОТ Гаем Райдером

"На встрече подчеркнута взаимная готовность продолжать конструктивный диалог и расширять партнерские отношения с МОТ по всем вопросам, в том числе по новым направлениям", — отметили в пресс-службе.

Гай Райдер высоко оценил социально-экономическую политику, проводимую в Узбекистане. В частности, он отметил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, созвучную Целям устойчивого развития ООН.

"Гость приветствовал гармонизацию трудовых норм Узбекистана с международными стандартами, принятие "Дорожной карты" по реализации в 2018-2020 годах конвенций МОТ, ратифицированных нашей страной", — говорится в публикации.

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Стороны договорились о разработке и принятии "дорожной карты", предусматривающей долгосрочное сотрудничество, подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере трудовых отношений, поддержке деятельности профсоюзов и Конфедерации работодателей. Кроме того, планируется продолжить работу по ратификации Узбекистаном конвенции МОТ.

Напомним, в Ташкенте прошла международная конференция "Обеспечение достойной занятости в контексте целей устойчивого развития: международная практика и опыт Узбекистана", на которой Гай Райдер рассказал, сколько в Узбекистане бедных людей.