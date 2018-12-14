23:29 14 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Женщина спит на лавочке

Гендиректор МОТ рассказал, сколько в Узбекистане бедных людей

© Sputnik / Файед Эль-Гезири
Общество
Получить короткую ссылку
17210

Ранее Гай Райдер сообщил, что на сегодняшний день бедность является реальностью для более чем 700 миллионов человек в мире.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Около 12% населения Узбекистана живет за чертой бедности, заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны вместе бороться с проблемами неравенства и несправедливости и оставить их позади", — сказал Райдер на конференции "Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости", которая проходит в республике. Глава организации отметил, что его визит в Ташкент подтверждает желание МОТ работать вместе с властями Узбекистана над проведением реформ в стране.

По словам Райдера, за последние пять лет совместно с правительством Узбекистана удалось достичь прогресса в ликвидации детского и принудительного труда.

Эксперты МОТ: Узбекистан покончил с детским трудом на сборе хлопка >>>

"Несколько лет назад такие результаты являлись бы недостижимыми", — отметил глава организации.

Премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что в стране высоко оценивают сотрудничество с МОТ. Он подчеркнул, что главная цель проводимых реформ — повышение уровня и качества жизни населения. По словам чиновника, правительству предстоит не только увеличивать количество рабочих мест, но и повышать их качество, внедрять международные стандарты регулирования труда.

Гендиректор МОТ: более 700 миллионов человек в мире живут в бедности >>>

Теги:
Узбекистан, бедность, МОТ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Я играю на лопате: веселое видео собрало более 2 миллионов просмотров в Сети
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054