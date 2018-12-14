Гендиректор МОТ рассказал, сколько в Узбекистане бедных людей

Ранее Гай Райдер сообщил, что на сегодняшний день бедность является реальностью для более чем 700 миллионов человек в мире.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Около 12% населения Узбекистана живет за чертой бедности, заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны вместе бороться с проблемами неравенства и несправедливости и оставить их позади", — сказал Райдер на конференции "Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости", которая проходит в республике. Глава организации отметил, что его визит в Ташкент подтверждает желание МОТ работать вместе с властями Узбекистана над проведением реформ в стране.

По словам Райдера, за последние пять лет совместно с правительством Узбекистана удалось достичь прогресса в ликвидации детского и принудительного труда.

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"Несколько лет назад такие результаты являлись бы недостижимыми", — отметил глава организации.

Премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что в стране высоко оценивают сотрудничество с МОТ. Он подчеркнул, что главная цель проводимых реформ — повышение уровня и качества жизни населения. По словам чиновника, правительству предстоит не только увеличивать количество рабочих мест, но и повышать их качество, внедрять международные стандарты регулирования труда.

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