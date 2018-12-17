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Основатель USM Holdings Алишер Усманов

Алишер Усманов передал коллекцию оружия московскому Музею спорта

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Кроме того, собрание музея пополнили редкие книги по обучению фехтовальному мастерству.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Президент Международной федерации фехтования, миллиардер Алишер Усманов передал московскому Музею спорта коллекцию антикварного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"По оценке экспертов Министерства культуры Российской Федерации, коллекция является уникальной и единственной в своем роде как в России, так и за рубежом, — говорится в сообщении. — Это собрание раритетов мы представляем в новом зале "Фехтование", над эскизами которого работал ведущий художник Большого театра Александр Кургузенков".

Усманов является учредителем Международного благотворительного фонда "За будущее фехтования", основная цель которого — создание благоприятных условий для развития этого вида спорта: всесторонняя поддержка федераций всех уровней, спортсменов-фехтовальщиков, тренеров, судей, специалистов, в том числе ветеранов фехтования. 

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Теги:
Россия, Фехтование, Алишер Усманов



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