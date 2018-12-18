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Водитель автомобиля

Как арендовать автомобиль в Узбекистане: кабмин утвердил порядок

CC0 / Pixabay
Общество
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На сколько дней можно арендовать автомобиль в республике и что должно быть прописано в договоре, читайте в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Узбекские СМИ разъяснили порядок краткосрочной аренды автомобилей или мотоциклов.

Как сообщает norma.uz, юридические лица могут предоставлять в аренду транспорт на срок до 30 дней, заключив с физлицом простой письменный договор без нотариального оформления и регистрации в органах ГСБДД МВД. 

Автомобиль компании Sixt Uzbekistan
© Facebook / Aziz Abdukhakimov
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Для заключения сделки арендатору необходимо предоставить лишь паспорт и водительское удостоверение. Кроме того, арендодатель может на свое усмотрение потребовать справку о прохождении медосмотра и подтверждение внесения залогового депозита.

Залог станет гарантией оплаты нанесенного ущерба, требующего возмещения арендатором, штрафов за нарушение ПДД. Если претензий со стороны арендодателя нет, сумма залога возвращается арендатору после окончания срока договора.

В договоре прописываются права и обязанности сторон, их ответственность, рыночная стоимость арендуемого транспорта, срок аренды, размер арендной платы, условия и сроки ее внесения.

Предприниматель может передать в краткосрочную аренду только технически исправный, оснащенный видеорегистраторами и GPS-навигаторами, а также прошедший техосмотр транспорт. 

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Теги:
аренда автомобиля, Автомобили, Узбекистан



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