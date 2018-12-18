Молодой бизнесмен получил подарок от хокима Ташкента

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Молодой предприниматель Улугбек Хасанов получил благодарность и памятный подарок от имени исполняющего обязанности хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Хасанов — бизнесмен, основатель международной сети онлайн-школ Drone group.

Ранее заместитель председателя Совета молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова рассказала, как в стране помогают молодежи. В частности, программа поддержки предусматривает гарантии от государства — до 50% кредита для начала собственного бизнеса.

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