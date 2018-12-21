Почему в школах Нурафшона "не слышат" предупреждения министра образования

В отделе народного образования утверждают, что деньги на подписку с учителей собирают исключительно на добровольной основе, однако негласно неподписавшимся грозит увольнение.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Учителей школы города Нурафшон Ташкентской области продолжают принуждать подписываться на периодические издания, несмотря на предупреждение, сделанное министром народного образования Шерзодом Шерматовым, передает Sputnik Узбекистан.

Один из учителей учебного заведения рассказал корреспонденту, что в пятницу, 21 декабря, истекает последний срок сбора денег на подписку.

"Мы не можем объяснить руководству нашей школы, что не собираемся сдавать эти деньги. При этом нам известно, что сотрудники администрации школ, которые не сдадут деньги на подписку, будут принуждены начальниками отдела народного образования написать заявление по собственному желанию", - пожаловался преподаватель.

По словам учителя, ранее ответственные лица отдела Министерства образования провели собрания в школах города, в ходе которых был поднят основной вопрос - подписка на периодические издания. И это было анонсировано как добровольная акция. При этом почти все учителя с этим не согласны. Однако среди них найдутся такие, кто побоится лишиться работы и подчинится требованию руководителей.

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Сумма оплаты определена размером от 150 тысяч сумов до 300 тысяч сумов. На сегодняшний день часть учителей уже сдали деньги.

Напомним, что министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов направил письмо начальникам отделов народного образования с требованием прекратить принуждать учителей школ подписываться на периодические издания. И это было последнее предупреждение.

Складывается впечатление, что сотрудники учреждений отделов народного образования города Нурафшон не знают об этом последнем предупреждении, поэтому директора и учителя школ все еще возятся с этой "подпиской".

Корреспондент Sputnik с целью получить комментарий по данному факту попытался связаться с Министерством народного образования. Однако дозвониться до рекомендованного пресс-службой министерства короткого номера "1006" невозможно. Можно услышать только голос оператора, который повторяет фразу "Все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позднее".