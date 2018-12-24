Погранведомства Узбекистана и Таджикистана провели первый военный совет

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Пограничные войска Узбекистана и Таджикистана провели первый совместный военный совет, сообщает "ТаджикТА" со ссылкой на пресс-службу Погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Мероприятие прошло 21 и 22 декабря в городе Гулистон Согдийской области.

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На заседании присутствовали командующий пограничными войсками Службы Госбезопасности Узбекистана, генерал-майор Руслан Мирзаев, командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана, генерал-полковник Раджабали Рахмонали, а также начальники управлений и служб пограничных ведомств.

Стороны представили доклады об обстановке на границах Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном и тенденциях ее развития. Кроме того, на встрече было решено повысить эффективность работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

По итогам военного совета были подписаны соответствующие протоколы.

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