Ветераны из Узбекистана приедут в Петербург на 75-ю годовщину снятия блокады

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны- участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по внешним связям, ожидается также прибытие ветеранов из Узбекистана.

Всего же торжественные мероприятия, которые пройдут с 25 по 29 января 2019 года, посетят порядка 90 блокадников, проживающих в 22 странах мира.

Петербург в январе посетят ветераны-соотечественники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Планируется, что ветераны примут участие в традиционной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также увидят парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона на Дворцовой площади, посетят концерт в зале "Октябрьский", посвященный годовщине освобождения Ленинграда.

Кроме того, для них подготовлена культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по северной столице и экскурсии по новым достопримечательностям города.

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Комитет по внешним связям северной столицы также обеспечит передачу 15 тысяч памятных знаков "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" ветеранам-блокадникам, проживающим в других регионах России и за рубежом.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.