18:38 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск

Как Узбекконцерт отреагировал на обращение певца San Jay лично к президенту

© Facebook / Сан Джей
Культура
Получить короткую ссылку
81 0 0

По словам рэпера San Jay, в ближайшее время в республике пройдет конференция, в которой примут участие все исполнители, работающие в этом жанре.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Певец и композитор Санжар Джавбердиев, выступающий под сценическим псевдонимом San Jay, разместил в среду, 19 декабря, видеообращение, в котором попросил о помощи лично президента страны Шавката Мирзиёева и главу "Узбекконцерта" Одила Абдукаххорова.

По словам исполнителя, он мечтает получить лицензию на выступление перед узбекистанскими слушателями, однако решение этого вопроса затягивается. Он уже "обращался к Одилу ака" (руководитель Узбекконцерта – ред.), однако прошел месяц, а воз и ныне там.

"В Узбекистане выступили такие артисты, как Тимати, Джейсон Деруло и другие, чьи песни не отличаются высокой моралью. При этом ни в одной из моих песен нет матерных или других неуважительных или низменных слов", - пожаловался он.

San Jay заверил, что единственной его мечтой является выступать перед его почитателями в Узбекистане, а также популяризировать узбекскую культуру в мире.

Позже в этот же день San Jay опубликовал другое видео, в котором он уже был счастлив и, улыбаясь, сообщил своим поклонникам, что встретился с Одилом Абдукаххоровым и тот обещал в скором времени выдать ему лицензию.

Певица Юлдуз Усманова
© Официальный сайт Юлдуз Усмановой
Плагиат и борода: как поссорились Юлдуз Усманова и San Jay

"В Узбекистане будет рэп! И наша родина станет первой в мире. Спасибо большое лично президенту нашей республики и господину Абдукаххорову", - рассказал артист.

Кроме того, он пообещал укоротить свою бороду, которая и являлась камнем преткновения на пути получения разрешения на выступления, а также сказал, что в ближайшее время состоится конференция, в которой примут участие рэперы Узбекистана, под руководством Узбекконцерта.

Напомним, ранее San Jay вступил в публичную полемику с популярной узбекистанской певицей Юлдуз Усмановой, обвинив ее в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").

Народная артистка Узбекистана отвергла все обвинения, подчеркнув, что вот уже на протяжении 30 лет пишет песни, и за каждую строчку в каждой песне отвечает.

"Узбекконцерт" не пустил в эфир видеоклипы семи артистов >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054