Как Узбекконцерт отреагировал на обращение певца San Jay лично к президенту

По словам рэпера San Jay, в ближайшее время в республике пройдет конференция, в которой примут участие все исполнители, работающие в этом жанре.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Певец и композитор Санжар Джавбердиев, выступающий под сценическим псевдонимом San Jay, разместил в среду, 19 декабря, видеообращение, в котором попросил о помощи лично президента страны Шавката Мирзиёева и главу "Узбекконцерта" Одила Абдукаххорова.

По словам исполнителя, он мечтает получить лицензию на выступление перед узбекистанскими слушателями, однако решение этого вопроса затягивается. Он уже "обращался к Одилу ака" (руководитель Узбекконцерта – ред.), однако прошел месяц, а воз и ныне там.

"В Узбекистане выступили такие артисты, как Тимати, Джейсон Деруло и другие, чьи песни не отличаются высокой моралью. При этом ни в одной из моих песен нет матерных или других неуважительных или низменных слов", - пожаловался он.

San Jay заверил, что единственной его мечтой является выступать перед его почитателями в Узбекистане, а также популяризировать узбекскую культуру в мире.

Позже в этот же день San Jay опубликовал другое видео, в котором он уже был счастлив и, улыбаясь, сообщил своим поклонникам, что встретился с Одилом Абдукаххоровым и тот обещал в скором времени выдать ему лицензию.

"В Узбекистане будет рэп! И наша родина станет первой в мире. Спасибо большое лично президенту нашей республики и господину Абдукаххорову", - рассказал артист.

Кроме того, он пообещал укоротить свою бороду, которая и являлась камнем преткновения на пути получения разрешения на выступления, а также сказал, что в ближайшее время состоится конференция, в которой примут участие рэперы Узбекистана, под руководством Узбекконцерта.

Напомним, ранее San Jay вступил в публичную полемику с популярной узбекистанской певицей Юлдуз Усмановой, обвинив ее в том, что она позаимствовала у него идею песни "Я Королева" ("Кироличаман").

Народная артистка Узбекистана отвергла все обвинения, подчеркнув, что вот уже на протяжении 30 лет пишет песни, и за каждую строчку в каждой песне отвечает.

"Узбекконцерт" не пустил в эфир видеоклипы семи артистов >>>