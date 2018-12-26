В Узбекистане хотят больше филиалов российских вузов

Соответствующие соглашения были подписаны во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года, напомнил посол республики в РФ Ботиржон Асадов.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Узбекистан работает над открытием в стране филиалов еще шести российских вузов, заявил посол республики Ботиржон Асадов.

"Мы сейчас работаем над открытием филиалов шести российских вузов, среди которых МГИМО, ВГИК, Московский энергетический университет, Химико-технологический университет имени Менделеева. Они охватывают и точные науки, и международные отношения, и туризм, и искусство, и физическую культуру. Совместные программы охватывают и медицинское направление", - передает РИА Новости слова посла на встрече с председателем комитета Совфеда по экономической политике Дмитрием Мезенцевым.

Асадов напомнил, что соответствующие соглашения были подписаны во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

"В рамках государственного визита были проведены два форума - межрегиональный и образовательный. Обе стороны проявили огромный интерес. Вузы заключили более 100 соглашений, в том числе о создании филиалов шести российских вузов в Узбекистане. Порядка 50 соглашений - об открытии совместных факультетов и совместных образовательных программ по системе двойного диплома", - напомнил посол Узбекистана.

По данным Посольства России в Узбекистане, в республике сейчас работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке в этом учебном году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

В Узбекистане также появилась Ассоциация выпускников российских вузов, которая позволит развивать культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран.