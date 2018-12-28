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Инвалидная коляска

Какую помощь в Узбекистане окажут матерям детей с инвалидностью

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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В ежегодном обращении к парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра порядка назначения и выплаты пособий и пенсий.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном обращении к парламенту в конце декабря предложил ввести социальное пособие для матерей, ухаживающих за детьми с инвалидностью.

Он настаивает на необходимости коренных реформ в пенсионной системе и социальной сфере республики, усиление защиты детей с особенностями развития и ограниченными возможностями до 16 лет.

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Мирзиёев предложил утверждать вице-премьеров в парламенте Узбекистана

Ранее глава государства предложил немного изменит порядок назначения на должность членов правительства – со следующего года вице-премьеров будут назначать в парламента Узбекистана. Сегодня в структуре кабмина работают восемь заместителей премьер-министра.

Президент впервые обратились с посланием к правительству в 2017 году, а в этот раз трансляция ведется по национальному телевидению и на странице Шавката Мирзиёева в социальной сети Facebook.

Теги:
Государственные денежные пособия, Узбекистан, Инвалиды



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