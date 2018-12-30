Узбекистан ведет переговоры со Швецией в связи с арестом выходцев из ЦА

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с коллегами из Швеции о налаживании сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя узбекистанского ведомства.
"В данный момент прокуратура Узбекистана находится в процессе переговоров с шведскими коллегами в вопросах налаживания сотрудничества", - сказал представитель ведомства, комментируя сообщение шведской прокуратуры.
Он уточнил, что речь идет о контактах по направлению транснациональных преступлений, главным образом, в аспектах борьбы с экстремизмом и терроризмом.
По данным шведской стороны, трое из подозреваемых обвиняются в подготовке террористического преступления приобретением большого количества химических веществ и отдельного оборудования. Все шестеро обвиняются также в нарушении закона о финансировании особо тяжких преступлений и, в частности, за подозрения об отправке денежных средств, которые оказались затем в распоряжении "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
В сообщении для прессы также говорится, что преступления совершены в окрестностях Стокгольма и в городе Стрёмсунде Центральной Швеции. Подозреваемые свою вину отрицают. Пятеро из шестерых обвиняемых находятся под арестом. Судебные слушания начнутся 7 января и закончатся в начале февраля 2019 года.