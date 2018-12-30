Узбекистан ведет переговоры со Швецией в связи с арестом выходцев из ЦА

Уроженцам Узбекистана в Швеции предъявлено обвинение по делу о терроризме.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с коллегами из Швеции о налаживании сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя узбекистанского ведомства.

Sputnik / Евгений Биятов В Швеции задержали узбекистанцев по подозрению в подготовке терактов

Прокуратура Швеции предъявила в четверг обвинения шестерым мужчинам, подозреваемым по делу о терроризме. Как ранее сообщили шведские СМИ, с апреля по октябрь этого года полиция задержала в общей сложности по этому делу пять человек — выходцев из Узбекистана и Кыргызстана. Как минимум один из них был в контакте с Рахматом Акиловым , осужденным пожизненно в Швеции за теракт в центре Стокгольма в 2017 году.

"В данный момент прокуратура Узбекистана находится в процессе переговоров с шведскими коллегами в вопросах налаживания сотрудничества", - сказал представитель ведомства, комментируя сообщение шведской прокуратуры.

Он уточнил, что речь идет о контактах по направлению транснациональных преступлений, главным образом, в аспектах борьбы с экстремизмом и терроризмом.

© Sputnik / Алексей Филиппов Заключенный напал в тюрьме на осужденного за теракт в Стокгольме Акилова

По данным шведской стороны, трое из подозреваемых обвиняются в подготовке террористического преступления приобретением большого количества химических веществ и отдельного оборудования. Все шестеро обвиняются также в нарушении закона о финансировании особо тяжких преступлений и, в частности, за подозрения об отправке денежных средств, которые оказались затем в распоряжении "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

В сообщении для прессы также говорится, что преступления совершены в окрестностях Стокгольма и в городе Стрёмсунде Центральной Швеции. Подозреваемые свою вину отрицают. Пятеро из шестерых обвиняемых находятся под арестом. Судебные слушания начнутся 7 января и закончатся в начале февраля 2019 года.