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В Ташкенте Деды Морозы пересели на мотоциклы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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11920

Байкеры в костюмах Дедов Морозов раздавали детям сладости.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах
© ГУВД г. Ташкента.
В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах

Свыше тридцати новогодних волшебников проехали по центральным улицам города вместе с заместителем хокима Элбеком Шукуровым в сопровождении спецавтомобилей и мотогруппы ДПС УБДД ГУВД города Ташкента.

В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах
© ГУВД г. Ташкента.
В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах

Мотоколонна прошла по улицам Мовароуннахр, Нукусская, Бобура, Фурката, Ислама Каримова, Олмазор и проспекту Навои.

В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах
© ГУВД г. Ташкента.
В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах

Мотоциклисты в костюмах Дедов Морозов раздавали детям сладкие подарки. Финальной точкой стала главная новогодняя елка столицы.

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Теги:
Дед Мороз, Ташкент, Узбекистан



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