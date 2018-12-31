В Ташкенте Деды Морозы пересели на мотоциклы

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялся парад Дедов Морозов на мотоциклах, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.
Свыше тридцати новогодних волшебников проехали по центральным улицам города вместе с заместителем хокима Элбеком Шукуровым в сопровождении спецавтомобилей и мотогруппы ДПС УБДД ГУВД города Ташкента.
Мотоколонна прошла по улицам Мовароуннахр, Нукусская, Бобура, Фурката, Ислама Каримова, Олмазор и проспекту Навои.
Мотоциклисты в костюмах Дедов Морозов раздавали детям сладкие подарки. Финальной точкой стала главная новогодняя елка столицы.