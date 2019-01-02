Сколько младенцев появилось на свет в Узбекистане в первый день нового года

О том, какое место среди государств Центральной Азии занимает Узбекистан по количеству рожденных детей, сообщили специалисты ЮНИСЕФ.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Приблизительно 1228 младенцев родились в Узбекистане в первый день нового года. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЮНИСЕФ.

Как отмечают специалисты международной организации, Узбекистан занимает четвертое место по количеству новорожденных 1 января среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, после России, Турции и Украины.

Всего в новогоднюю ночь на свет появились около 395072 ребенка.

При этом в ЮНИСЕФ с прискорбием отмечают, что в 2017 году во всем мире около 1 миллиона детей умерли в день их рождения, а 2,5 миллиона – в течение первого месяца жизни.

"Большинство малышей умерло от предотвратимых причин - преждевременных родов, осложнений во время родов и таких инфекций, как сепсис и пневмония, что является нарушением их основного права на выживание", - говорится в отчете фонда.

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Ранее пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане сообщала, что уровень младенческой смертности в республике такова: 57% смертей среди детей в возрасте до пяти лет происходит в первые 28 дней жизни, то есть в неонатальный период.

"Мы высоко оцениваем усилия правительства Узбекистана по спасению жизни детей. Однако высокие показатели смертности новорожденных сохраняются, и это неприемлемо, так как многие из этих новорожденных могли быть спасены", — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

По словам Грауманна, сегодня необходимо консолидировать усилия, чтобы дать каждому ребенку в Узбекистане шанс жить, смеяться, играть и расти.

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