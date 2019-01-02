Узбекистан отменил выездные визы. Какие еще изменения произошли с 1 января

По данным МВД Узбекистана, в настоящее время более 21 миллиона граждан страны, или около 95% от всех имеющих паспорта, получили биометрические документы.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года отменяется разрешение (стикер) на выезд за границу для граждан республики и вводятся биометрические заграничные паспорта.

Паспорт на территории республики будет выдаваться в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом — в соответствии с графиком направления дипломатической почты.

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Что касается биометрических паспортов, то они будут выдаваться для выезда за границу лицам старше 16 лет сроком на 10 лет. Заграничные паспорта для детей до 16 лет - на пять лет.

Действующие единые биометрические паспорта образца 2011 года, куда вклеивался стикер, будут действительны до 2021 года. Граждане Узбекистана смогут выезжать по этим документам в страны, с которыми установлен безвизовый режим, в том числе в Россию.

С прежним биопаспортом также можно выезжать и в другие страны до истечения срока действия имеющегося в нем стикера.

По данным МВД, в конце 2018 года МВД также приступило к тестированию национальных ID-карт, которые должны в дальнейшем заменить внутренние биопаспорта. В соответствии с постановлением, ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг. Срок внедрения ID-карт по всей стране пока не определен.

© Sputnik / Вадим Жернов В Узбекистане центры госуслуг будут выдавать биометрические паспорта

По данным МВД Узбекистана, в настоящее время более 21 миллиона граждан страны, или около 95% от всех имеющих паспорта, получили биометрические документы.

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Шавкат Мирзиёев еще в августе 2017 года подписал указ об отмене с 1 января 2019 года выездного стикера и введении загранпаспортов. Система стикеров, предоставляющая право выезда в страны, с которыми Узбекистан установил визовый режим, действовала с 1995 года.

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