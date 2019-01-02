На Навоийской ТЭС завершен первый этап пуска парогазовой установки

Планируется, что запуск ПГУ состоится в январе 2020 года, и это будет одна из самых высокоэффективных электростанций в центрально-азиатском регионе.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Компания "Узбекэнерго" провела так называемый первый розжиг новой газовой турбины в рамках проекта по расширению Навоийской ТЭС.

По словам заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям компании Джамшида Абдусаламова, пуск был произведен 29 декабря 2018 года в рамках проекта "Расширение Навоийской ТЭС со строительством второй парогазовой установки комбинированного цикла мощностью 450МВт".

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"Это важный этап в реализации проекта, свидетельствующий о готовности к вводу в эксплуатацию в простом цикле полностью укомплектованной парогазовой установки", - отметил он.

Парогазовая установка на Навоийской ТЭС может эксплуатироваться в простом цикле, который вырабатывает электроэнергию с помощью газовой турбины (без использования паровой турбины), с выработкой 312,1 МВт электроэнергии в режиме простого цикла в целях подачи электроэнергии для нужд экономики.

Завершение строительства объекта для запуска ПГУ запланировано на январь 2020 года, и это будет одна из самых высокоэффективных электростанций в центрально-азиатском регионе.