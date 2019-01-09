МИД: туристы из Италии смогут покинуть Узбекистан после заседания суда

В министерстве разъяснили ситуацию с проблемой выезда из страны иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Туристы из Италии Людовика Бартоли и Филип Эрфюрт смогут покинуть Узбекистан после заседания административного суда Юнусабадского района Ташкента. Об этом передает пресс-служба узбекистанского МИД.

Ранее узбекские СМИ сообщили, что итальянцы не смогли вылететь из столицы республики из-за неправильно оформленных электронных виз.

В МИД разъяснили, что иностранцы решили вылететь из Узбекистана позднее даты, указанной в анкете при оформлении e-visa. В этом случае туристам необходимо было обратиться в органы ОВИР МВД за продлением визы, но путешественники этого не сделали.