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Международный аэропорт Ташкента

МИД: туристы из Италии смогут покинуть Узбекистан после заседания суда

© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
Общество
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В министерстве разъяснили ситуацию с проблемой выезда из страны иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Туристы из Италии Людовика Бартоли и Филип Эрфюрт смогут покинуть Узбекистан после заседания административного суда Юнусабадского района Ташкента. Об этом передает пресс-служба узбекистанского МИД.

Ранее узбекские СМИ сообщили, что итальянцы не смогли вылететь из столицы республики из-за неправильно оформленных электронных виз.

В МИД разъяснили, что иностранцы решили вылететь из Узбекистана позднее даты, указанной в анкете при оформлении e-visa. В этом случае туристам необходимо было обратиться в органы ОВИР МВД за продлением визы, но путешественники этого не сделали.

Теги:
туристы, Италия, Ташкент, Узбекистан



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