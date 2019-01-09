Медицина мирового уровня: в Намангане появится кластер за 80 млн долларов

Проект направлен на инновационное развитие здравоохранения, ожидается, что он станет и сигналом к действию для целого ряда зарубежных инвесторов.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Созданная по инициативе президента Узбекистана новая структура - Национальная палата инновационного здравоохранения подписала Меморандум о сотрудничестве с корейским фондом Gold Dream Foundation, предусматривающий создание медицинского кластера в Наманганской области.

В состав кластера войдут медицинская клиника, Центр по подготовке и переобучению медицинских специалистов и завод по производству фармацевтических препаратов, соответствующих международным стандартам.

Прямые инвестиции корейской стороны в проект составят 80 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

По словам председателя Национальной палаты инновационного здравоохранения Ровшана Изамова, в этом первом договоре с международным инвестором важно то, что речь идет о серьезном проекте в формате кластера, который по международным меркам подразумевает полный цикл – и производство, и сервис, и обучение. В данном случае речь идет о крупном фармацевтическом заводе, открытии частного медицинского образовательного учреждения и медицинской клиники, прокомментировал он.

При этом новая госструктура выступает гарантом в соблюдении предусмотренных законодательством Узбекистана условий для работы иностранных инвесторов, в том числе льгот и преференций.

Ожидается, что Центр в Намангане станет региональным для Ферганской долины, врачи которой получат возможность переобучиться для работы в клиниках с зарубежным участием. Такая возможность станет также стимулом для развития здоровой конкурентной среды среди медиков, а значит, еще одним шагом к улучшению медицинского обслуживания населения, уточнил председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения республики Ровшан Изамов.

По его словам, при работе завода по производству фармацевтических препаратов корейская сторона будет учитывать приоритетность тех препаратов, которые важны для насыщения внутреннего рынка Узбекистана.