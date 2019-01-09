Здоровое питание и спорт: реформа школы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Концепция развития системы народного образования в Узбекистана опубликована на портале для обсуждения нормативно-правовых актов. В деталях предлагаемой реформы разбирался Sputnik Узбекистан.

Давний разговор

О необходимости что-то сделать со школьным образованием в Узбекистане власть начала говорить два года назад: именно тогда появились первые проекты преобразований. Нынешний законопроект – очередной виток развития реформы. В предлагаемом для обсуждения в достаточно короткие сроки документа (на это отведено меньше трех недель) содержится как неутешительный для нынешних педагогов диагноз всей системы школьного образования, так и приводится рецепт лекарства для оздоровления.

© Sputnik / Евгений Биятов Сколько потратят на строительство школ в Узбекистане

В целом, как подчеркивают авторы концепции, ситуация не такая уж и плохая: образование в Узбекистане развивается, особенно в последние годы. Однако при этом сохраняются множественные проблемы: плохое управление, недостаток оборудования и педагогов, декларативный характер задач, да и уровень образования не соответствует ожиданиям и требованиям общества и бизнеса. При этом кадры в отрасли – одна из самых больших проблем. Старые учителя, подчеркивается в документе, не могут пройти аттестацию из-за низкого уровня знания английского языка и плохого владения компьютером, а молодежь идет на педагогические специальности в вузы по остаточному принципу.

"Зачастую на направление педагогики поступают слабые выпускники образовательных учреждений, не надеющиеся поступить в престижные вузы с более высокими проходными баллами", - говорится в тексте документа.

Более того, выпускники часто не идут работать по специальности по причине ее низкой привлекательности, в то время как в школах присутствует недостаток кадров. При этом квалификация молодых учителей страдает из-за перегруженности ненужными предметами в студенческие годы и формальной педпрактики. Ученики на фоне преподавателей авторов документа тоже не радуют – как считаю чиновники, у школьников отсутствует сильная и действенная положительная мотивация к учебе.

Впрочем, учащихся оправдывает частично отсутствие оборудования для экспериментов и компьютеров, неотремонтированные классы и некачественные учебники.

Что будут делать со школой

Перестраивать школьное образование планируется по нескольким направлениям сразу: начиная от подготовки учителей и заканчивая информатизацией школы. Систему непрерывного образования и подготовки педагогов качественно обновят: помимо реформы системы педагогической подготовки займутся и обучением управленцев в области образовательного менеджмента.

Оплачивать работу педагогов будут по-новому – преподавателям и управленцам введут стимулирующие надбавки по итогам их эффективности. Методику преподавания изменят, а сам учебный процесс сделают более индивидуальным. В этом направлении предлагается пересмотреть учебные программы, разработать современные учебники и сделать школы более высокотехнологичными.

Помимо этого, власти намерены бороться с коррупцией в школах, реформировать систему финансирования школ, а также развивать внешкольное образование. Будут бороться в школах и с травлей ("буллингом"), нездоровым питанием и увлекать детей спортом. Кроме этого, создадут в Узбекистане и национальную систему оценки качества общего среднего образования на основе методологии международного исследования оценки учебных достижений (PISA).

В итоге чиновники ожидают от внедрения концепции внедрения новых образовательных стандартов, целью которых будет не зазубривание информации, а на развитие компетенций и навыков, а так же на повышение уровня подготовки учителей и их статуса. Однако перед этим необходимо, чтобы документ прошел все стадии обсуждения, был подписан президентом и был воплощен в жизнь.

Окончательные результаты можно будет увидеть только через 11 лет, но первые итоги можно будет подвести уже спустя несколько лет после вступления концепции в силу.