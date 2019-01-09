Добрые слова и улыбки: жители Ташкента о милиции в новогоднюю ночь

Жители Ташкента были рады приветливым сотрудникам ГУВД, а также признали, что в работе милиции есть улучшения.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Главном управлении внутренних дел города Ташкента решили поделиться несколькими отзывами о своих сотрудниках в новогодние праздники.

В социальной сети Facebook в эти дни множество жителей города рассказали о своих эмоциях.

"Огромная благодарность всем сотрудникам ГУВД за слаженную работу в местах празднеств нового года в Ташкенте. Вчера с семьей решили сходить на главную ёлку города. Я не просто был приятно удивлен, а был поражен работой сотрудников милиции. На перекрестках дежурили по несколько сотрудников ГАИ, которые регулировали пешеходный и транспортный поток таким образом, что вообще не создавалось пробок. КПП работали как швейцарские часы, любезно и очень быстро все проверяли и пропускали, народу было много, а очередей у входа не было. Все сотрудники были вежливыми и отзывчивыми. Я часто видел, как хорошо организовывают свою работу правоохранительные органы в других странах, но вчера был горд за нашу милицию. Реально молодцы!", - написал Азизбек Юсуфов.

Многие жители Ташкента радовались тому, что все было организовано на высшем уровне, сотрудники милиции всегда были приветливы и улыбались, а поздравительную речь президента Узбекистана всем удалось услышать с большого экрана.

"Очень приятно, что сотрудники ГУВД были очень вежливы с детьми на празднике и практически всегда отвечали детям на приветствия. Это очень понравилось детям, после чего они стали здороваться со всеми стоящими патрульными! Вот так одно маленькое доброе слово может возродить тот самый добрый образ дяденьки Милиционера! Спасибо вам ГУВД!", - написал Хуршид Тухтаев.

Многие оценили коляски напрокат, красивых сотрудниц в форме и, конечно же, безопасность.