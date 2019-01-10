Жена британского лорда Гули Мурадова: я не заслуживаю ненависти

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Гули Мурадова раскрыла подробности знакомства и свадьбы с Мохамедом Шейхом.
Девушка родилась и выросла в Самарканде. Там окончила медицинский университет по специальности "Сестринское дело", пишет Podrobno.uz. После этого работала в самаркандской Республиканской больнице скорой помощи.
Продолжить образование девушка решила в Англии. Сначала она получила степень бакалавра по специальности "Лидерство и менеджмент", затем увлеклась финансами. Во время учебы Мурадова работала на полставки менеджером в бельгийской компании, продающей в Англии эксклюзивный шоколад.
По словам Гули Мурадовой, лорд хорошо знаком с историей Узбекистана, они много говорили о наследии республики, великих людях, являющихся частью страны.
Девушка заявила: в то время Мохамед Шейх уже был разведен.
"Я никаким образом не была причиной его расставания или развода. Поэтому я не считаю, что заслуживаю порочных комментариев, которые были сделаны обо мне и моем муже", — заявила Мурадова.
Лорд сделал девушке предложение руки и сердца и приехал в ее родной город, чтобы попросить разрешения родителей жениться на возлюбленной.
Мусульманская свадьба состоялась 1 ноября 2015 года. Обряд прошел в мечети на севере Лондона, после него супругам выдали подписанный свидетелями сертификат. Впоследствии брак был ратифицирован генеральным директором мечети "Риджент-парк" — ведущей мечети в Великобритании.
"Затем мы отправились в хадж вместе, как муж и жена. Мы совершали хадж дважды. Во второй раз нас пригласил его величество король Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии сделали пометку в моем паспорте о том, что я замужем за лордом Мохамедом Шейхом", — рассказала Мурадова.
"Моему мужу действительно 77 лет, но он ведет очень активный образ жизни, как в британском парламенте, так и в бизнесе. Он здоровый и сильный человек, который также активно занимается благотворительностью и отстаиванием общественных интересов, — отметила Мурадова. — Энергии и активности моего мужа могут позавидовать мужчины значительно моложе его", — считает девушка.
Ее супруг четырежды посещал Узбекистан, встречался с руководителями республики. Он активно участвует в укреплении связей между странами.
"Он подготовил три доклада по Узбекистану, в которые включил рекомендации по улучшению ситуации в стране. Он встречался с несколькими делегациями из Узбекистана, когда они посещали Великобританию, с целью построить более прочные связи между нашими странами", — заявила Мурадова.
По ее словам, в 2016 году лорда пригласили наблюдать за выборами президента Узбекистана.
"После выборов лорд Шейх отметил, что они были прозрачными, хорошо организованными и давали возможность всем жителям Узбекистана выразить свою гражданскую позицию. Лорд Шейх также написал дополнительный некролог о президенте Исламе Каримове, — рассказала Мурадова. — Впоследствии он провел детальный анализ реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, и поблагодарил президента за их продуманность и высокие цели. Он чувствует, что президент — человек видения".
"Я горжусь тем, что являюсь гражданкой Узбекистана, и принимаю участие в развитии торговли между Великобританией и Узбекистаном. Вместе с мужем мы основали компанию Silk Route Global. Я закупила множество изделий ручной работы, которые производятся в Узбекистане, и скоро начну продавать их через интернет", — рассказала Гули Мурадова.
В то же время она помогает детям-инвалидам, сиротам и малоимущим.
Тем, кто отмечает разницу в возрасте между мужем и женой, Мурадова решила напомнить: пророк Мухаммед был гораздо старше Биби Айиши, когда женился на ней, но это не мешало их счастью.
"Я добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на мое решение никакого влияния. Для меня возраст — это состояние души, и некоторые пожилые люди обладают большей энергией и пылом, чем молодые мужчины. Я всегда считала своего мужа утонченным человеком, обладающим большим интеллектом, но очень заботливым характером и отношением ко всем окружающим", — заявила Мурадова.
Супруги поддерживают друг друга, и девушка счастлива, что ей было суждено выйти замуж за лорда Шейха.