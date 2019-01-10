Жена британского лорда Гули Мурадова: я не заслуживаю ненависти

На днях в СМИ появились сенсационные публикации о том, что узбекистанка Гули Мурадова, якобы бывшая официантка, вышла замуж за британского лорда. Читатели подумали, что меркантильная девушка разбила его семью, и обрушили на нее лавину ненависти.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Гули Мурадова раскрыла подробности знакомства и свадьбы с Мохамедом Шейхом.

Девушка родилась и выросла в Самарканде. Там окончила медицинский университет по специальности "Сестринское дело", пишет Podrobno.uz. После этого работала в самаркандской Республиканской больнице скорой помощи.

Продолжить образование девушка решила в Англии. Сначала она получила степень бакалавра по специальности "Лидерство и менеджмент", затем увлеклась финансами. Во время учебы Мурадова работала на полставки менеджером в бельгийской компании, продающей в Англии эксклюзивный шоколад.

"Поэтому утверждение, что я была официанткой, совершенно неверно. Я никогда не работала официанткой, — заявила девушка. — Пока я работала в этой компании, лорд Мохамед Шейх часто заходил к нам в магазин, чтобы купить шоколад для себя и своих коллег".

По словам Гули Мурадовой, лорд хорошо знаком с историей Узбекистана, они много говорили о наследии республики, великих людях, являющихся частью страны.

Девушка заявила: в то время Мохамед Шейх уже был разведен.

"Я никаким образом не была причиной его расставания или развода. Поэтому я не считаю, что заслуживаю порочных комментариев, которые были сделаны обо мне и моем муже", — заявила Мурадова.

Лорд сделал девушке предложение руки и сердца и приехал в ее родной город, чтобы попросить разрешения родителей жениться на возлюбленной.

Мусульманская свадьба состоялась 1 ноября 2015 года. Обряд прошел в мечети на севере Лондона, после него супругам выдали подписанный свидетелями сертификат. Впоследствии брак был ратифицирован генеральным директором мечети "Риджент-парк" — ведущей мечети в Великобритании.

"Затем мы отправились в хадж вместе, как муж и жена. Мы совершали хадж дважды. Во второй раз нас пригласил его величество король Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии сделали пометку в моем паспорте о том, что я замужем за лордом Мохамедом Шейхом", — рассказала Мурадова.

Спустя три года в Лондоне состоялась формальная церемония регистрации брака, она прошла в офисе Совета Ламбета.

"Моему мужу действительно 77 лет, но он ведет очень активный образ жизни, как в британском парламенте, так и в бизнесе. Он здоровый и сильный человек, который также активно занимается благотворительностью и отстаиванием общественных интересов, — отметила Мурадова. — Энергии и активности моего мужа могут позавидовать мужчины значительно моложе его", — считает девушка.

Ее супруг четырежды посещал Узбекистан, встречался с руководителями республики. Он активно участвует в укреплении связей между странами.

"Он подготовил три доклада по Узбекистану, в которые включил рекомендации по улучшению ситуации в стране. Он встречался с несколькими делегациями из Узбекистана, когда они посещали Великобританию, с целью построить более прочные связи между нашими странами", — заявила Мурадова.

По ее словам, в 2016 году лорда пригласили наблюдать за выборами президента Узбекистана.

"После выборов лорд Шейх отметил, что они были прозрачными, хорошо организованными и давали возможность всем жителям Узбекистана выразить свою гражданскую позицию. Лорд Шейх также написал дополнительный некролог о президенте Исламе Каримове, — рассказала Мурадова. — Впоследствии он провел детальный анализ реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, и поблагодарил президента за их продуманность и высокие цели. Он чувствует, что президент — человек видения".

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Гули Мурадова отметила, что ее супруг — "очень хороший друг Узбекистана", считающий народ республики вежливым и дружелюбным. Поэтому он был шокирован и разочарован нелицеприятными высказываниями в адрес жены.

"Я горжусь тем, что являюсь гражданкой Узбекистана, и принимаю участие в развитии торговли между Великобританией и Узбекистаном. Вместе с мужем мы основали компанию Silk Route Global. Я закупила множество изделий ручной работы, которые производятся в Узбекистане, и скоро начну продавать их через интернет", — рассказала Гули Мурадова.

В то же время она помогает детям-инвалидам, сиротам и малоимущим.

Тем, кто отмечает разницу в возрасте между мужем и женой, Мурадова решила напомнить: пророк Мухаммед был гораздо старше Биби Айиши, когда женился на ней, но это не мешало их счастью.

"Я добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на мое решение никакого влияния. Для меня возраст — это состояние души, и некоторые пожилые люди обладают большей энергией и пылом, чем молодые мужчины. Я всегда считала своего мужа утонченным человеком, обладающим большим интеллектом, но очень заботливым характером и отношением ко всем окружающим", — заявила Мурадова.

Супруги поддерживают друг друга, и девушка счастлива, что ей было суждено выйти замуж за лорда Шейха.