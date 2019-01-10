Биологи рассказали, кто больше других подвержен гриппу

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Вероятность заразиться гриппом оказалась тесно связана с тем, какие микробы живут в носу и горле потенциальных жертв вируса, пишет РИА Новости. К такому выводу пришли биологи, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

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У этого открытия огромный потенциал, но пока мы далеки от произвольных манипуляций микрофлорой и создания "бактериальных" таблеток, которые защищали бы нас от гриппа и других болезней. Мы только начали двигаться в этом направлении", — заявила Бетси Фоксмэн (Betsy Foxman) из Университета Мичигана в Энн-Арборе (США).

Фоксмэн и ее коллеги на основе наблюдений за жизнью примерно пяти сотен семей из Никарагуа в промежутке между 2012 и 2014 годами открыли фактор, сильно влияющий на вероятность заражения гриппом.

Ученых интересовало, что именно влияло на передачу вируса между родственниками, если один из них заражался гриппом и проводил долгое время вместе с другими членами семьи.

Для этого они собирали пробы крови, микрофлоры рта и носа, а также другие образцы биоматериалов у еще здоровых никарагуанцев сразу после того, как их родные подхватывали инфекцию, и следили за ними в течение двух следующих недель.

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Эти опыты неожиданно показали, что вероятность передачи вируса сильно зависит от того, какие микробы присутствовали в слизистой носа и горле больных и здоровых членов семьи. К примеру, бактерии из родов Alloprevotella и Prevotella заметно повышали вероятность подцепить грипп, тогда как микроб Bacteroides vulgatus, наоборот, мешал распространению инфекции.

Как микрофлора носа и горла может быть связана с гриппом? Как предполагают ученые, это обусловлено тем, что она постоянно влияет и на врожденный, и на адаптивный иммунитет, стимулируя его активность и заставляя быстрее реагировать на инфекцию.

Что интересно, у взрослых, детей и пожилых людей эти микробы встречались с разной частотой. Это может объяснять, почему две последние группы особенно часто болеют гриппом. Соответственно, модификация микрофлоры может защитить их от заражения и спасти жизни многих тысяч человек.