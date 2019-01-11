Российский омбудсмен Москалькова посетит Узбекистан

Татьяна Москалькова совершит рабочую поездку в Республику Узбекистан. В ходе визита уполномоченный проведет ряд встреч с представителями правозащитного и научного сообщества.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается в командировку в Узбекистан. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня на следующей неделе была запланирована и будет осуществлена командировка в Узбекистан, где много правозащитной тематики для обсуждения и разрешения. Поэтому я на следующей неделе буду работать вот в этом плане", — рассказала она.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России получила в 2018 году почти 600 обращений с жалобами и просьбами из разных стран, в том числе 35 - из Узбекистана.

Обращения касались в первую очередь уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Также омбудсмену писали о миграционных проблемах.