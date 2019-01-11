Пожарных в Узбекистане приравняют к спасателям

Службу пожарной безопасности республики переведут в ведение МЧС, а Главное управление охраны будет переведено в ведение Национальной гвардии Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Государственная служба пожарной безопасности в Узбекистане будет переведена из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает UzNews.

Соответствующее поручение сделал президент республики на прошедшем накануне совещании, посвященном обеспечению мира и общественной безопасности в стране, предупреждению преступности.

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Кроме того, Главное управление охраны будет переведено в ведение Национальной гвардии Узбекистана.

Чем мотивированы данные перестановки, не сообщается.

Между тем стало известно, что в ходе совещания глава государства раскритиковал многих руководителей правоохранительных органов, допустивших недостатки. В частности, Мирзиёев отметил участившиеся в последнее время случаи отравления граждан угарным газом из-за отсутствия должного контроля за техническим состоянием и ремонтом отопительных приборов.