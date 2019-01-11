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Класс русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области

Узбекистан самостоятельно решит вопрос нехватки учителей русского языка

Русская гуманитарная миссия
Общество
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По данным Министерства народного образования, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности.

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Власти Узбекистана не будут приглашать учителей из РФ и собираются решать проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в республике.

О нехватке в школе Узбекистана учителей, преподающих на русском языке, председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев заявил на пленарном заседании верхней палаты парламента в марте 2018 года.

"Российская сторона обратилась в Министерство народного образования Узбекистана с предложением отправить учителей из России. Однако узбекская сторона приняла альтернативное решение - увеличить число учителей, преподающих на русском языке, на базе местных вузов", - сообщил представитель посольства.

В качестве альтернативы министерство также предложило увеличить число учителей, отправляемых из Узбекистана в Россию на курсы повышения квалификации, а также расширить подготовку в российских центрах на территории республики.

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Sputnik / Сергей Пятаков
Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане
По данным Министерства народного образования, сейчас число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, а в начальных классах – только на треть.

В июле 2018 года министерство подготовило проект постановления президента, который предусматривает открытие в Узбекистане филиалов российских высших образовательных учреждений для обеспечения подготовки и переподготовки педагогических кадров в области русского языка и литературы.

В марте 2017 года при участии агентства в Узбекском государственном университете мировых языков открылся Центр русского языка, а в сентябре - два инновационных кабинета русского языка и литературы для начальных и старших классов в сельской школе в Зангиатинском районе Ташкентской области. В апреле 2018 года два интерактивных класса русского языка торжественно открыли в школе №60 Зааминского района Джизакской области, где когда-то учился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, аналогичный класс появился в школе №2 Бухары.




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