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"Позвоните родителям": ГУВД Ташкента призвало детей не быть эгоистами

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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В последнее время сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента часто сталкиваются с ситуациями, когда подростки и молодые люди отсутствуют дома по несколько дней — проводят время с друзьями, отдыхают в горах, а родителей о своих планах не предупреждают.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. ГУВД Ташкента призвало подростков и молодых людей не быть эгоистами — рассказывать родителям о своем местонахождении и состоянии здоровья. 

"Не на шутку встревоженные родные безответственного молодого человека или, правда, гораздо реже, девушки, обращаются в органы внутренних дел с заявлением о том, что их ребенок ушел из дома и не вернулся… Иной раз это происходит либо на фоне недомоганий, либо после ссоры, произошедшей накануне в семье. Бывает, что пропавшие граждане просто не желают поддерживать отношения со своими родственниками или забывают сообщать им о своем местоположении и тому подобное", — говорится в публикации.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента помогают потерявшему память мужчине вернуться домой
© ГУВД г.Ташкента
Пропавшую в Ташкенте девочку-подростка нашли в Янгиюльском районе
Молодежи напомнили, что к родителям и их чувствам необходимо относиться уважительно. 

В пресс-службе рассказали еще об одном инциденте, произошедшем накануне. Ночью в УКД ОВД Чиланзарского района столицы поступило сообщение о том, что днем 9 января 15-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. Ее отец попросил сотрудников ГУВД найти дочь. Девочку вернули в семью в тот же день.

За прошлый год в розыск были объявлены 188 несовершеннолетних, все они были найдены в кратчайшие сроки живыми и здоровыми.

В Ташкентской области нашли пропавшую четыре дня назад восьмиклассницу >>>

Теги:
родители, дети, ГУВД Ташкента



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